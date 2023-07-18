Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов возмездия по Одессе и Николаеву

Российские войска нанесли высокоточный удар по объектам в районе Одессы и Николаева, где готовились теракты против РФ с применением безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ракеты поразили судоремонтный завод, где изготавливали технику для диверсий. Кроме того, уничтожены хранилища топлива объемом около 70 тысяч тонн, откуда горючее поставляли для обслуживания боевых машин ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.