В США заявили, что выход из зерновой сделки повлечет для РФ дипломатические издержки

Россия может столкнуться с большими дипломатическими издержками при выходе из зерновой сделки. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Западные страны также пытаются обвинить Россию, игнорируя тот факт, что условия сделки не выполнялись. МИД РФ объявил о прекращении зерновой сделки с 18 июля.

Как на все эти заявления реагируют в Кремле и чего ждать дальше? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.