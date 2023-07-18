Швеция пообещала выделить Украине около 600 млн долларов на реформы

В Стокгольме пообещали выделить Киеву около шестисот миллионов долларов на проведение реформ, необходимых для вступления в Евросоюз. Предполагается, что на эти деньги украинские власти должны улучшить социальную инфраструктуру в стране и выполнить другие условия, обязательные для членов ЕС.

Однако многие международные наблюдатели сомневаются в том, что все произойдет именно так. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.