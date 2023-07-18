Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Политика

Швеция пообещала выделить Украине около 600 млн долларов на реформы

Швеция пообещала выделить Украине около 600 млн долларов на реформы

Российская авиация нанесла удар по позициям ВСУ на краснолиманском направлении

Российские средства ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow

Миссия РФ в ООН сообщила, что решение по зерновой сделке окончательное

ИМО получила письмо от РФ об отзыве гарантий безопасности судоходства в Черном море – СМИ

Новости часа: новые банкноты номиналом 100 рублей появятся в столичном регионе

Посольство РФ в Белоруссии передало Украине ноту по зерновой сделке

Средства ПВО России перехватили три ракеты Storm Shadow в зоне проведения СВО 16 июля

Военные ВС РФ уничтожили три группы украинских диверсантов за сутки

Новости часа: Пушилин рассказал, как можно проехать по территории ДНР в Крым и обратно

В Стокгольме пообещали выделить Киеву около шестисот миллионов долларов на проведение реформ, необходимых для вступления в Евросоюз. Предполагается, что на эти деньги украинские власти должны улучшить социальную инфраструктуру в стране и выполнить другие условия, обязательные для членов ЕС.

Однако многие международные наблюдатели сомневаются в том, что все произойдет именно так. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика