Российская авиация нанесла удар по позициям ВСУ на краснолиманском направлении

Штурмовики Су-25СМ нанесли ракетный удар по позициям ВСУ на краснолиманском направлении. На линию ведения огня экипажи подходили, огибая рельеф местности, на предельно малой высоте – не более 25 метров, а потом выпустили ракеты.

Как отметили в российском военном ведомстве, ежедневно штурмовики применяют свыше 150 кумулятивно-осколочных неуправляемых авиационных ракет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.