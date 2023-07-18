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Политика

Российская авиация нанесла удар по позициям ВСУ на краснолиманском направлении

Российская авиация нанесла удар по позициям ВСУ на краснолиманском направлении

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Штурмовики Су-25СМ нанесли ракетный удар по позициям ВСУ на краснолиманском направлении. На линию ведения огня экипажи подходили, огибая рельеф местности, на предельно малой высоте – не более 25 метров, а потом выпустили ракеты.

Как отметили в российском военном ведомстве, ежедневно штурмовики применяют свыше 150 кумулятивно-осколочных неуправляемых авиационных ракет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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