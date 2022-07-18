Российские саперы обезвредили более 66 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе – МО РФ

Российские саперы обезвредили более 66 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.

Глава комитета по иностранным делам парламента Британии Том Тугендхат выбыл из борьбы за пост премьера.

Более тысячи проверок по соблюдению мер противопожарной безопасности провели на стройках в Москве в период с января по июнь.

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