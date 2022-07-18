ВВП Евросоюза может сократиться на 1,5%, если РФ перестанет поставлять газ

ВВП Евросоюза может сократиться на 1,5%, если Россия перестанет поставлять газ, сообщает Bloomberg.

Незадекларированный рисунок испанского художника Пабло Пикассо стоимостью 450 тысяч евро конфисковали на Ибице.

Пассажиры поездов ЦППК с начала года перевозили велосипеды более 131 тысячу раз.

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