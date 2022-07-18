Новости последнего часа: ВС РФ поразили две батареи украинских "Ураганов"

Телеканал Москва 24 рассказал о главных новостях последнего часа. Российские военные поразили две батареи украинских "Ураганов" и три взвода "Градов". Об этом заявили в Минобороны РФ.

В Москве ожидается дождь, гроза и шквалистое усиление ветра. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

На госуслугах стал доступен способ оплаты через Yandex Pay. Об этом рассказали в Минцифры.