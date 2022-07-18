В Минобороны РФ сообщили об уничтожении 250 иностранных боевиков в ДНР

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в районе Константиновки в ДНР высокоточными ракетами поражен пункт временной дислокации наемников украинского иностранного легиона. По его словам, в результате удара уничтожено до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей.

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