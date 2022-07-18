Эксперт рассказал, какие боевые задачи выполняют САУ "Гвоздика" на Украине

Российские военные и бойцы Народной милиции ДНР наступают на Авдеевском направлении при активной поддержке артиллерии. В арсенале ВС РФ есть самоходные установки "Гвоздика".

Военный эксперт Владимир Шурыгин рассказал, какие боевые задачи выполняет этот тип вооружения. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.