ВСУ нанесли ракетные удары по Новой Каховке

ВСУ наносят ракетные удары по Новой Каховке. Там сработала система ПВО, но есть попадания, сообщили местные власти.

Тем временем российские войска продолжают наступление. За минувшие сутки под контроль взяты еще несколько населенных пунктов, в частности Славянск, Васюковка и Соледар. Продолжается продвижение в направлении Северска и Великой Камышевахи. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.