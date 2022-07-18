Бойцы Росгвардии обнаружили документы, подтверждающие факты массового дезертирства в ВСУ

Бойцы спецназа Росгвардии обнаружили документы, подтверждающие факты массового дезертирства в рядах украинских десантников. В розыск объявлены десятки бойцов, бежавших с линии фронта.

Месяц назад министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что с начала проведения спецоперации на Украине в плен сдались шесть с половиной тысяч бойцов ВСУ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

