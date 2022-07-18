Канада отправила в Германию турбину Siemens для "Северного потока" – СМИ

Канада отправила Германии отремонтированную турбину Siemens для газопровода "Северный поток". Об этом сообщили СМИ. В Торонто признали, что нарушают антироссийский санкционный режим, но без этой турбины Европа осталась бы без топлива, с которым и сейчас есть перебои.

В "Газпроме" подсчитали, что без отремонтированной турбины смогут поставлять через "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов. Решение канадских властей уже вызвало реакцию у президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что украинский народ никогда не поймет действия канадского правительства.

Антироссийские санкции уже нанесли серьезный удар по европейской экономике. Топливный кризис спровоцировал многочисленные акции протеста. Во Франции на улицы вышли тысячи людей, недовольных политикой властей и ростом цен на продукты и энергию. Полиция с демонстрантами решила не церемониться. В ход пошли дубинки и наручники.

Масштабные протесты идут и в Аргентине. Тысячи людей вышли на улицы из-за рекордной за последние 30 лет инфляции. Она подскочила до 64%. Ценники в магазинах переписываются едва ли не ежедневно. Кроме того, есть дефицит дизельного топлива и удобрений. Люди опасаются, что из-за этого могут остаться еще и без урожая.

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