Лавров заявил, что украинский кризис напоминает большую игру в борьбе Запада против РФ

Украинский кризис напоминает большую игру в борьбе Запада против России. Об этом заявил Сергей Лавров.

По словам главы российской дипломатии, еще в начале 2000-х Вашингтон и Евросоюз открыто требовали от Киева определиться с кем он будет – с Западом или с Россией. И теперь американские власти руководят действиями украинского президента, используя в том числе постановочные эпизоды, как это было, например, в Буче.

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