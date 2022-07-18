Главы МИД стран ЕС обсудят новый пакет антироссийских санкций 18 июля

Главы МИД стран Евросоюза обсудят новый пакет антироссийских санкций. Совет ЕС по иностранным делам соберется 18 июля в Брюсселе. На повестке дня – дополнительная военная помощь киевскому режиму.

Тем временем украинские силовики продолжают покидать свои позиции и сдаваться в плен. Складывают оружие и западные наемники, воюющие на стороне ВСУ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.