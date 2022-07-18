Российские военные обнаружили украинский тайник с оружием под Херсоном

Тайник украинских диверсантов обнаружили российские военные под Херсоном. Там хранились два переносных зенитных ракетных комплекса "Игла", гранатомет, взрывчатка и более двух тысяч патронов. По словам военных, такие схроны боевики оставляют перед бегством с освобожденных территорий. Позднее их используют для проведения диверсий.

Тем временем российские войска продолжают наступление. За минувшие сутки под контроль взяты еще несколько населенных пунктов, в частности Славянск, Васюковка и Соледар. Продолжается продвижение в направлении Северска и Великой Камышевахи.

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