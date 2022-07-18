Новости последнего часа: Товарооборот между Россией и Белоруссией вырос на 10%

Телеканал Москва 24 рассказал о главных новостях последнего часа. Так, товарооборот между Россией и Белоруссией вырос на 10%, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Участники из РФ взяли 4 золотые медали на Международной биологической олимпиаде школьников.

Гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве в понедельник, 18 июля.

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