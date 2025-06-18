Аналитики связали всплеск заказов пиццы в США с подготовкой к операциям на Ближнем Востоке

В США вновь зафиксирован всплеск заказов фастфуда в районы, прилегающие к Пентагону и Белому дому. Несколько служб доставки сообщили о крупных ночных заказах пиццы, рассчитанных на десятки человек.

Аналитики, отслеживающие активность ресторанов, уверены – речь идет не о дежурных сменах, а о подготовке к экстренным операциям. Подобные сигналы уже появлялись несколько дней назад и совпали с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

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