Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня, 07:15

Политика

Аналитики связали всплеск заказов пиццы в США с подготовкой к операциям на Ближнем Востоке

Аналитики связали всплеск заказов пиццы в США с подготовкой к операциям на Ближнем Востоке

Север Израиля оказался в режиме тревоги из-за воздушной угрозы

Иран нанес удар по зданию израильской разведки "Моссад" в Тель-Авиве

Артисты Оркестра имени Чайковского вернулись в Москву из Ирана

Израиль начал эвакуацию туристов из-за конфликта с Ираном

Спрос россиян на туры в ОАЭ упал на треть из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке

Новости мира: в Индии змея заплыла в зону, где отдыхали десятки человек

Беспилотник "Молния-2" уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ

Цены на нефть снизились после скачка в условиях конфликта Ирана и Израиля

В ГД внесен законопроект о прогрессивном маткапитале

В США вновь зафиксирован всплеск заказов фастфуда в районы, прилегающие к Пентагону и Белому дому. Несколько служб доставки сообщили о крупных ночных заказах пиццы, рассчитанных на десятки человек.

Аналитики, отслеживающие активность ресторанов, уверены – речь идет не о дежурных сменах, а о подготовке к экстренным операциям. Подобные сигналы уже появлялись несколько дней назад и совпали с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоДарья КрамароваЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика