Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 18 июня.

Москва и китайская провинция Аньхой договорились расширить сотрудничество, в первую очередь в области автомобилестроения. Страны планируют активно развивать торговлю, транспорт, технологии умного города и туризм. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Между тем Роспотребнадзор выявил нарушение на предприятии, где делали консервированную фасоль, ставшую причиной заражения ботулизмом. Выяснилось, что предприятие расположено в промышленной зоне, рядом со свалкой. При этом на территории фирмы отсутствует централизованное водоснабжение, а привозная вода, используемая для технологического процесса изготовления продукции, хранилась на улице.

Тем временем на северо-востоке Москвы идет реконструкция улиц Сельскохозяйственной и Декабристов. Как сообщил Собянин, специалисты ведут работы на участке от Московского скоростного диаметра до Юрловского проезда. Всего они построят около шести километров дорог.

Также москвичам рассказали о накрывших город тропических ливнях. Влажность воздуха уже превысила 90%. По прогнозам синоптиков, осадки продлятся до самого вечера, но 19 июня погода резко изменится.