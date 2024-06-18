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18 июня, 13:45

Политика

Новости мира: британский ТВ-канал перепутал КНДР с Якутией

Новости мира: британский ТВ-канал перепутал КНДР с Якутией

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Британский телеканал перепутал Якутию и КНДР в сюжете о прибытии Владимира Путина. В эфире показали кадры из Якутска, куда российский лидер прилетел перед своим зарубежным визитом. На Западе в целом настороженно относятся к поездке Путина в Северную Корею из-за вероятности потенциального заключения соглашения в технологической сфере.

Тем временем в Японии рекомендовали эвакуировать более 200 тысяч человек из-за сильнейших ливней. Риск паводков и оползней продолжает расти, заявили власти. Предупреждения уже выпустили в префектурах Сидзуока и Окинава. В час там выпадает до 54 миллиметров осадков. Объявлен четвертый из пяти возможных уровней угрозы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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