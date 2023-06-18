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Политика

Российские военные сорвала попытки атак ВСУ на запорожском направлении

Российские военные сорвала попытки атак ВСУ на запорожском направлении

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Российские войска отразили 13 атак ВСУ на нескольких направлениях

На запорожском направлении группировка "Восток" сорвала попытки атак ВСУ. В результате уничтожены два танка и две бронемашины. Противник понес большие потери в личном составе, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, на купянском направлении сорваны попытки украинских военных провести ротацию.
Авиация группировки "Запад" нанесла несколько ракетно-бомбовых ударов по живой силе и военной технике.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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