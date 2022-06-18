Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что западная космонавтика собирает информацию для ВСУ.

Глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо сообщил, что российские предприниматели заходят в Херсонскую область.

В МЧС рассказали, что пожар на территории птицефабрики в Челябинской области полностью ликвидирован.

