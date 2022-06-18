Джонсон призвал Запад готовиться к многолетнему конфликту на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал западных союзников готовиться к затяжному конфликту на Украине, который может продлиться несколько лет.

По его словам, восстановление Украины потребует от Запада устойчивого финансирования и оказания технической помощи на протяжении многих лет.

