В МО РФ сообщили об обезвреживании саперами более тысячи опасных предметов в Донбассе

В МО РФ сообщили, что российские саперы обезвредили еще более 1 000 опасных предметов в Донбассе.

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион поможет РФ получить рекордный урожай зерновых в 2022 году.

Сергей Собянин рассказал, что более 27 000 пар выбрали места для регистрации брака благодаря проекту "Новые адреса счастья".

