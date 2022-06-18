Дмитрий Медведев высказался о возможности переговоров с Украиной. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

"Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чем и с кем говорить", – написал Медведев.

