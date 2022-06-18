В МО РФ заявили о размещении ВСУ в доме культуры под Харьковом

ВСУ и иностранные наемники размещены в доме культуры под Харьковом. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он также рассказал, что в Николаеве проведены постановочные съемки якобы разрушенных от ударов ВС РФ жилых домов. По его словам, в постановке задействованы свыше 40 актеров, всем участникам выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов.

Мизинцев добавил, что националисты удерживают жителей Николаева в домах, где оборудовали огневые позиции.

