ВСУ выпустили 5 ракет по Донецку

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили еще пять ракет из "Града" по Киевскому району Донецка.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что транзит нефтепродуктов в Калининград железной дорогой не ограничен до 10 августа.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник сказал, что возле Северодонецка возможно подорвали емкости с азотной кислотой.

