В Луганске сообщили о сильном взрыве возле Северодонецка

В Луганском информцентре сообщили, что возле Северодонецка прогремел сильный взрыв, и в небо поднялся розовый дым.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что новые суда могут выйти на маршрут до Калининграда в течение недели.

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что ФРГ сделает все для устранения технических ограничений на поставки газа по "Северному потоку".

