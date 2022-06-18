Посол ЛНР в РФ сообщил о сильном взрыве в районе Северодонецка

В районе Северодонецка прогремел сильный взрыв, после которого в небо поднялся огромный столб дыма ярко оранжевого цвета. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Он уточнил, что видео снято со стороны Попасной, которая находится в 30 километрах от Северодонецка. По его словам, это похоже на подрыв емкостей с азотной кислотой, но этому пока нет официальных подтверждений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

