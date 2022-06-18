Минобороны РФ перечислило украинские объекты уничтоженные за день

Минобороны перечислило украинские объекты уничтоженные за день. Так, в ЛНР в результате ударов авиации разбиты зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", пять боевых машин реактивной системы "Град". Также в ходе спецоперации были уничтожены шесть танков и восемь артиллерийских орудий, шесть специальных автомобилей и три склада боеприпасов.

Кроме того, российские ПВО сбили над поселком Камышеваха Су-25, а в районе Архангельского – вертолет Ми-24. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

