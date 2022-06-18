Российские системы ПВО сбили украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-24

Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 25 ракет из "Градов", сообщили власти ДНР.

Российские системы ПВО сбили украинский самолет Су-25, вертолет Ми-24 и восемь украинских дронов, заявили в Минобороны РФ.

Минцифры РФ летом намерено запустить сервис электронной купли-продажи автомобилей, рассказал глава ведомства Максут Шадаев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

