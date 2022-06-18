МО РФ сообщило о ликвидации в Донбассе подразделений ВСУ, оснащенных гаубицами M777

Минобороны РФ сообщило о ликвидации в Донбассе нескольких украинских подразделений, оснащенных американскими гаубицами M777. Это оружие Киев получил по лендлизу.

Также российские средства ПВО сбили украинские самолет Су-25 и вертолет Ми-24, а еще восемь беспилотников. Подробнее о ходе российской спецоперации – в эфире телеканала Москва 24.

