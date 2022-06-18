Москвичам рассказали о полевых госпиталях для российских военных

В ходе спецоперации всю необходимую медицинскую помощь военнослужащим и гражданским оказывают полевые госпитали. Каждый такой центр состоит из нескольких специализированных модулей. Там есть операционная, перевязочная и палаты для пациентов.

Работают в госпиталях врачи самых разных специализаций. Несмотря на полевые условия, они оснащены современным медицинским оборудованием. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

