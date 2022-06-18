Специалисты РФ продолжают разминировать населенные пункты Харьковской области

Военные инженеры продолжают разминировать освобожденные населенные пункты в Харьковской области. Минобороны РФ показало их работу.

Сначала специалисты надевают защитные костюмы, затем тщательно проверяют территорию. Делают это по запросам местных жителей. Ежедневно саперные подразделения обнаруживают и извлекают из земли несколько десятков противотанковых и противопехотных мин.

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