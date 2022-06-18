Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области

Российские средства ПВО в Харьковской области сбили самолет Су-25 военно-воздушных сил Украины. А ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражены 203 района сосредоточения военной техники и живой силы ВСУ.

Подробнее о ходе российской спецоперации – в эфире телеканала Москва 24.

