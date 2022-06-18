Москвичам рассказали о последних новостях вокруг ситуации на Украине

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В Киев, вслед за европейскими коллегами, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Это уже второй его визит на Украину. По итогам встречи с Владимиром Зеленским, появились новости о том, что Лондон предложил помощь в подготовке солдат. По мнению Джонсона, темпы обучения военных в Европе не помешает нарастить. Каждые четыре месяца проходить подготовку смогут до десяти тысяч человек.
Тем временем президент США Джо Байден призвал население страны воздержаться от поездок на Украину. Такое заявление он сделал на фоне известий об исчезновении двух американцев. Ранее в газете The Telegraph появилась публикация о бывших военнослужащих США Александре Дрюке и Энди Хьюне, которые якобы попали в плен под Харьковом. Официального подтверждения этой информации нет.
А в Пентагоне опасаются, что дорогостоящие дроны Grey Eagle могут попасть к противостоящим ВСУ силам. Продажа беспилотников Киеву приостановлена, сообщили источники Reuters. Сделка предполагала получение Украиной четырех многоцелевых разведывательно-ударных дронов. Аргументы против поставок выдвинул Пентагон.
Еврокомиссия заявила, что рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение лидеры ЕС примут до конца следующей недели. При этом европейцы потребовали от Киева наладить ситуацию в плоскости правового государства и борьбы с коррупцией.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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