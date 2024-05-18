Новости мира: США обеспокоены развитием отношений Москвы и Пекина

Вашингтон обеспокоен развитием отношений Москвы и Пекина. С таким заявлением выступил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на фоне визита Владимира Путина в КНР.

Ситуация в центре Бишкека стабилизировалась – акции протеста против иностранцев прекратились. Движение на улицах города восстановили. Накануне в столице Киргизии начался стихийный митинг из-за конфликта местных жителей с иностранными гражданами. Все началось из-за драки, в которой участвовало около десяти человек.

Израильская авиация за прошедшие сутки нанесла удары по более чем 70 целям в секторе Газа. Алжир и Словения, в свою очередь, запросили заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Рафахе.

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