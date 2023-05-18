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Политика

Эксперт рассказал, как передача Украине самолетов F-16 может повлиять на СВО

Эксперт рассказал, как передача Украине самолетов F-16 может повлиять на СВО

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Минобороны США не против поставок истребителей F-16 Украине, заявили американские СМИ. По их данным, на администрацию президента страны Джо Байдена давят, чтобы она дала "зеленый свет". Это произошло после того, как Великобритания объявила, что будет обучать летчиков-истребителей для Киева.

Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, как передача Украине истребителей F-16 может изменить расстановку сил в зоне СВО. Кроме того, он сообщил, справится ли российская ПВО с такими истребителями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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