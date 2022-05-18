Россия эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР более 17 тыс человек за сутки

Россия эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР более 17 тысяч человек за сутки, сообщили в Минобороны РФ.

Хорватия намерена заблокировать вступление в НАТО Швеции и Финляндии, заявил президент страны Зоран Миланович.

Москвичей предупредили о риске аллергии из-за цветения берез и кленов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

