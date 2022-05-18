ВСУ оборудовали огневые позиции в поликлинике в Краматорске – МО РФ

В Краматорске, на подступах к местной поликлинике, боевики оборудовали огневые точки и блокпосты. А в ДНР и ЛНР российские саперы за сутки обезвредили почти 4 тысячи взрывоопасных предметов.

Подробнее – о ситуации на Украине и ходе российской спецоперации в сюжете телеканала Москва 24.

