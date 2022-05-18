ВСУ готовят провокацию с расстрелом мирных жителей по бучинскому сценарию – МО

ВСУ готовят провокацию с расстрелом мирных жителей по бучинскому сценарию в донецкой Константиновке. Об этом рассказали пленные украинские военные, слова которых приводит Минобороны РФ.

Известно, что готовятся фото- и видеоматериалы, в том числе снятые видеорегистраторами якобы случайно проезжающих автомобилей. Эти материалы планируют растиражировать в западных СМИ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

