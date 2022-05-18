Российский ответ на решение Финляндии вступить в НАТО станет сюрпризом – Захарова

Российский ответ на решение Финляндии вступить в НАТО станет сюрпризом. Однако меры будут военными. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, это будут вынужденные меры, и все будет зависеть от условий членства в НАТО, включая, например, размещение иностранных баз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

