Провокация по бучинскому сценарию готовится в донецкой Константиновке – МО РФ

Провокация по бучинскому сценарию готовится в городе Константиновка Донецкой области. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, украинские боевики, переодевшись в форму российских военных, снимут постановочное видео о якобы расстреле мирных жителей солдатами ВС РФ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

