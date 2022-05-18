США на Украине занимались искусственным усилением болезней – Захарова

В биолабораториях на Украине занимались искусственным усилением болезней. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в этих лабораториях работали американцы, у которых имелся дипломатический иммунитет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.