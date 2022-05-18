Российских подразделений в Херсоне нет – Захарова

Российских подразделений в Херсоне нет. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, это означает, что удар, который украинские националисты нанесли по жилым кварталам города, был направлен против мирных граждан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.