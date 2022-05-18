Высланные из РФ итальянские дипломаты должны покинуть страну в течение 8 дней – МИД РФ

Итальянские дипломаты, объявленные в России персонами нон грата, должны покинуть РФ в течение восьми дней. Об этом говорится в официальном заявлении российского министерства иностранных дел.

В ведомстве напомнили, что решение о высылке сотрудников итальянской дипмиссии стало ответом на "откровенно враждебные и ничем не мотивированные" действия властей Италии, в соответствии с которыми из страны выдворили 30 российских дипломатов.