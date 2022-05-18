Эксперт рассказал, какое оружие используют ВСУ

За время специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР российские военные уничтожили 172 самолета и 125 вертолетов ВСУ. Беспилотников – почти тысячу. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Удары по военным объектам наносят в том числе высокоточными ракетами.

О том, какое оружие используют ВСУ, рассказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.