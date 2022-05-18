Эксперт рассказал об уничтожении батареи гаубиц М777 производства США на Украине

За время спецоперации российские военные уничтожили 172 самолета и 125 вертолетов ВСУ. Беспилотников – почти тысячу. Об этом 18 мая сообщили в Минобороны РФ. Удары по военным объектам наносят в том числе высокоточными ракетами.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал об уничтожении батареи гаубиц М777 производства США на Украине. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.