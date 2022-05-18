Россия объявила персонами нон грата 34 французских дипломата

Россия в качестве ответной меры объявила 34 сотрудников французской дипмиссии персонами нон грата. Об этом заявили в МИД РФ.

На финал Кубка России по футболу за два дня продано более 50 тысяч билетов, сообщили в РФС.

Число зарядных станций для электромобилей в Москве к концу году увеличится в 2,6 раза. Об этом рассказал Дептранс.