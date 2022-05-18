Эксперт рассказал, какой урон нанесла Россия ВСУ

В ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР российские военные уже уничтожили 172 украинских самолета и 125 вертолетов.

О том, насколько это большой урон для украинской армии, рассказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.