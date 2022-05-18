694 боевика с "Азовстали" сдались в плен за сутки – Минобороны РФ

За минувшие сутки в плен ВС РФ сдались 694 боевика украинских вооруженных формирований, блокированных на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в числе сдавшихся в плен – 29 раненых.

Всего с 16 мая в плен российским военным сдались 959 боевиков. 51 человек был направлен на лечение в больницу Новоазовска Донецкой Народной Республики.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.